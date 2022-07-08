Опубликовано видео работы французских ПТРК Milan-2 на вооружении Украины

Украинские военные показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2 на фронтах войны против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства обороны.
Сообщается, что ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1000 мм.
"Этого более чем достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и… всего экипажа внутри", - говорится в сообщении.
Ракета из этого ПТРК достигает цели за 24 секунды. Сам комплекс стоит на вооружении армий более 40 стран мира.
Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от США очередной пакет военной помощи, в который войдут дополнительные четыре установки HIMARS.
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