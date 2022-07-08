Опубліковано відео роботи французьких ПТРК Milan-2 на озброєнні України

Повідомляється, що ракети Milan-2 мають бронебійність не менше 1000 мм.

"Цього більш ніж достатньо для ефективного ураження як основних агрегатів танка, так і... всього екіпажу всередині", - йдеться в повідомленні.

Ракета з цього ПТРК досягає мети за 24 секунди. Сам комплекс стоїть на озброєнні армій понад 40 країн світу.