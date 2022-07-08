ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Опубліковано відео роботи французьких ПТРК Milan-2 на озброєнні України

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 08 липня 2022 21:46
Опубліковано відео роботи французьких ПТРК Milan-2 на озброєнні України Фото: французький ПТРК Milan-2 (wikimedia.org)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові показали, як працюють французькі переносні протитанкові ракетні комплекси Milan-2 на фронтах війни проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства оборони.

Повідомляється, що ракети Milan-2 мають бронебійність не менше 1000 мм.

"Цього більш ніж достатньо для ефективного ураження як основних агрегатів танка, так і... всього екіпажу всередині", - йдеться в повідомленні.

Ракета з цього ПТРК досягає мети за 24 секунди. Сам комплекс стоїть на озброєнні армій понад 40 країн світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від США черговий пакет військової допомоги, до якого увійдуть додаткові чотири установки HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал