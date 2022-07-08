Опубліковано відео роботи французьких ПТРК Milan-2 на озброєнні України
Українські військові показали, як працюють французькі переносні протитанкові ракетні комплекси Milan-2 на фронтах війни проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства оборони.
Повідомляється, що ракети Milan-2 мають бронебійність не менше 1000 мм.
"Цього більш ніж достатньо для ефективного ураження як основних агрегатів танка, так і... всього екіпажу всередині", - йдеться в повідомленні.
Ракета з цього ПТРК досягає мети за 24 секунди. Сам комплекс стоїть на озброєнні армій понад 40 країн світу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від США черговий пакет військової допомоги, до якого увійдуть додаткові чотири установки HIMARS.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.