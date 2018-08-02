Опубліковано відео пожежі в Інженерно-педагогічній академії

Пожежа почалася сьогодні, 2 серпня

В інтернеті з'явилося відео пожежі в Інженерно-педагогічній академії. Відео опублікував у Youtube Bohdan Kolchygin

Нагадаємо, в Харкові горить Інженерно-педагогічна академія. 2 серпня о 15:07 у чергову частину Головного управління ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій будівлі навчального корпусу №4 Української інженерно-педагогічної академії.

Рятувальниками ДСНС було встановлено, що вогнем охоплені конструкції горища, перекриття та даху двоповерхової будівлі.

Повідомляється, що керівник гасіння пожежі оголосив підвищений рівень складності. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил і засобів ДСНС. До місця пожежі були направлені підрозділи ДСНС в кількості 12 відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, 1 аварійно-рятувального автомобіля. На пожежі працюють близько 80 чоловік особового складу ДСНС.