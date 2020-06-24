Опубликовано видео последствий паводков в Ивано-Франковской области

В регионе затопило более 4,5 тысяч домов
В результате паводков в Ивано-Франковской области затопило тысячи домов и обесточены десятки населенных пунктов. Появилось видео последствий непогоды в регионе.
Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.
Сейчас известно о подтоплении 4596 жилых домов в 161 населенном пункте области.
Повреждено автомобильную дорогу Н-09 Мукачево-Львов, в с. Микуличин. Движение заблокировано.
Организованы объездные пути и частично ограничен проезд на аварийных участках дорог.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область из-за последствий непогоды в области.
Кроме того, сегодня в Украине ожидается очередное ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют ливни, град и шквалы до 20 м/с.
Автор: Анастасия Рокитна