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Опубліковано відео нападу Слончака на поліцейського

Новини » Надзвичайні події     27.04.2020 - 12:44
Опубліковано відео нападу Слончака на поліцейського
Фото: Володимир Слончак (УНІАН)

Слончака затримали за напад на поліцейського

У мережі з'явилося відео нападу Володимира Слончака на патрульного поліцейського у Києві. Відео опубліковано у Facebook Патрульної поліції України.

У поліції зазначили, що зупинили автомобіль, в якому перебував заступник голови КМДА Слончак, оскільки машина їхала з вимкненими фарами. В ході спілкування з жінкою-водієм у неї помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. При цьому Слончак в ході спілкування з інспекторами намагався їх залякати.

На відео зафіксовано спілкування поліцейських з чиновником, а також бійка.

Вчора, близько 22:30, у Києві, на вулиці Василя Липківського екіпаж патрульних помітив автомобіль Mercedes, що рухався без увімкненого світла фар, чим порушував ПДР. На вимогу патрульних, кермувальниця зупинилася та пред'явила документи у додатку "Дія". Під час спілкування з жінкою інспектори помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння. У салоні Mercedes також перебував пасажир, який з самого початку був налаштований агресивно, намагався вчинити зварювання та залякати інспекторів своєю посадою. Патрульні ж не зважали на провокації чоловіка, але згодом він перейшов і до більш рішучих дій: наніс одному з патрульних удар в обличчя рукою та головою. Поліцейські затримали нападника, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Патрульного шпиталізували з діагнозом: забій м'якіх тканин обличчя та струс мозку. Водійка від проходження огляду на стан сп'яніння відмовилася. Патрульні склали на неї протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння) та винесли постанову за ст. 122 (Рух авто без ввімкнених фар у темну пору доби) КУпАП. Автомобіль евакуювали на штрафплощадка. Наразі чоловіка, який вдарив поліцейського, затримали в порядку ст. 208 КПК. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Патрульна поліція Києва

Опубліковано Патрульна поліція України Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вже відреагував на інцидент зі своїм заступником і звільнив його.

"Я не дозволю дискредитувати міську владу - в першу чергу тим, хто її представляє", - заявив він.

Як повідомив сьогодні глава Національної поліції Ігор Клименко, Слончаку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

"Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом. Погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків, втручання в їх роботу і невиконання законних вимог поліцейських - це кримінально карані діяння", - зазначив він.

У Києві затримали заступника голови КМДА за напад на поліцейського
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