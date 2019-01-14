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Опубліковано відео нападу на мера Гданська

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 04:44
Опубліковано відео нападу на мера Гданська
Фото: поліція Польщі (з відкритих джерел)

Нападника вже затримано

Опубліковано відео нападу на мера Гданська (Польща) Павла Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Youtube, який оприлюднив відеозапис.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий чоловік напав з ножем на мера Гданська (Польща) Павла Адамовича.

Так, нападник проліз на сцену, де виступав мер, і завдав удар ножем. За попередньою інформацією Адамович залишився живий, проте на машині швидкої допомоги був відправлений у лікарню.

Крім того, нападник встиг прокричати, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося саме мера Гданська.

Однак пізніше нападник був затриманий співробітниками служби безпеки.

Нападником виявився 27-річний житель Гданська. Раніше він був засуджений до 5,5 років ув'язнення за напади на банки. Відомо, що у в'язниці у нього було діагностовано важке психічне захворювання.

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