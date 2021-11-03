Опубликовано видео с места катастрофы самолета в России

В частности, МЧС обнародовало видео работ пожарно-спасательных подразделений на месте крушения самолета Ан-12.

Также российские СМИ пишут, что тела шести погибших и фрагменты тела седьмого нашли на месте катастрофы под Иркутском. Таким образом, погибли все семь членов экипажа.

При этом как заявил байкало-ангарский транспортный прокурор, на борту помимо членов экипажа могли находиться еще двое гражданских. Эта информация проверяется.

Министерство транспорта Беларуси уже заявило, что самолет разбился под Иркутском при заходе на второй круг в условиях ледяного дождя.