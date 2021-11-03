Авиакатастрофа Ан-12 в России: МИД проверяет данные об украинцах
Фото: в России разбился белорусский Ан-12 (flickr.com by Пертти Sipilä)
В Российской Федерации разбился грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно". На борту самолета могли быть граждане Украины, но эта информация пока проверяется.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, который потерпел катастрофу в России", - заявил представитель министерства.
В то же время белорусский портал Onliner опубликовал список людей, которые находились на борту самолета Ан-12. Правдивость этого списка, как отмечает портал, подтвердило Министерство иностранных дел Беларуси.
Список экипажа самолета:
- Александр Егоров - командир, Россия.
- Олег Щучко - второй пилот, Украина.
- Андрей Сергеев - штурман, Беларусь.
- Юрий Крополев - бортмеханик, Россия.
- Дмитрий Гармоненко - инженер, Беларусь.
- Максим Карпук - авиационный инженер, Беларусь.
- Александр Чуприненко - Украина.
Напомним, белорусский Ан-12 разбился при заходе на посадку в российском Иркутске.