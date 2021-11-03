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Опубліковано відео з місця катастрофи літака в Росії

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Іркутськ, Середа 03 листопада 2021 17:25
Опубліковано відео з місця катастрофи літака в Росії Фото: білоруський АН-12 розбився в Росії (russianplanes.net)
Автор: Сергей Новиков

У мережі з'явилося відео з місця катастрофи літака в Російській Федерації. Імовірно, на борту були в тому числі і громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

Зокрема, МНС оприлюднило відео робіт пожежно-рятувальних підрозділів на місці аварії літака Ан-12.

Також російські ЗМІ пишуть, що тіла шести загиблих і фрагменти тіла сьомого знайшли на місці катастрофи під Іркутськом. Таким чином, загинули всі сім членів екіпажу.

При цьому як заявив байкало-Ангарський транспортний прокурор, на борту крім членів екіпажу могли перебувати ще двоє цивільних. Ця інформація перевіряється.

Міністерство транспорту Білорусі вже заявило, що літак розбився під Іркутськом при заході на друге коло в умовах крижаного дощу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МЗС України перевіряє інформацію про загибель українців у цій авіакатастрофі.

Вантажний літак належав білоруській компанії "Гродно", він слідував за маршрутом Якутськ - Іркутськ.

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