Опубліковано відео з місця катастрофи літака в Росії

У мережі з'явилося відео з місця катастрофи літака в Російській Федерації. Імовірно, на борту були в тому числі і громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

Зокрема, МНС оприлюднило відео робіт пожежно-рятувальних підрозділів на місці аварії літака Ан-12.

Також російські ЗМІ пишуть, що тіла шести загиблих і фрагменти тіла сьомого знайшли на місці катастрофи під Іркутськом. Таким чином, загинули всі сім членів екіпажу.

При цьому як заявив байкало-Ангарський транспортний прокурор, на борту крім членів екіпажу могли перебувати ще двоє цивільних. Ця інформація перевіряється.

Міністерство транспорту Білорусі вже заявило, що літак розбився під Іркутськом при заході на друге коло в умовах крижаного дощу.