Опубликовано видео крушения поезда на Тайване

Фото: авария поезда на Тайване (cna.com.tw)

На видео зафиксировано, как перевернулся пассажирский поезд

В сети появилось видео момента схода поезда с рельсов на северо-востоке Тайване 21 октября. Видео опубликовано на Youtube-канале издания Taiwan News, передает РБК-Украина.

Отметим, на опубликованной записи видно, как поезд на высокой скорости переворачивается и на ходу сносит опоры и конструкции на вокзале. Поезд Puyuma Express следовал из Тайбэя в Тайдун, в нем находились 366 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что за полчаса до трагедии машинист поезда сообщал о проблемах с тормозной системой. В то же время он добавил, что это якобы не могло привести к слишком высокой скорости поезда, о чем сообщали очевидцы. Поезд эксплуатировался всего 6 лет, и он находился в сравнительно хорошем техническом состоянии.

По последним данным, в результате аварии поезда в 70 километрах от Тайбэя погибли 22 человека, еще 187 пострадали. Авария произошла в уезде Илан. По данным спасателей, несколько вагонов в результате схода с рельсов перевернулось. Также сообщалось об одной пострадавшей гражданке США.