Опубліковано відео аварії поїзда на Тайвані

Фото: аварія потягу на Тайвані (cna.com.tw)

На відео зафіксовано, як перекинувся пасажирський поїзд

У мережі з'явилося відео моменту сходження потяга з рейок на північному сході Тайвані 21 жовтня. Відео опубліковано на Youtube-каналі видання Taiwan News, передає РБК-Україна.

Зазначимо, на опублікованому записі видно, як потяг на високій швидкості перевертається і на ходу зносить опори і конструкції на вокзалі. Поїзд Puyuma Express прямував з Тайбея в Тайдун, в ньому перебували 366 пасажирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за півгодини до трагедії машиніст поїзда повідомляв про проблеми з гальмівною системою. У той же час він додав, що це нібито не могло привести до дуже високої швидкості поїзда, про що повідомляли очевидці. Поїзд експлуатувався всього 6 років, і він знаходився в порівняно доброму технічному стані.

За останніми даними, в результаті аварії поїзда в 70 кілометрах від Тайбея загинули 22 людини, ще 187 постраждали. Аварія сталася в повіті Ілан. За даними рятувальників, кілька вагонів в результаті сходу з рейок перевернулося. Також повідомлялося про одну постраждалу громадянку США.