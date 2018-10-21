ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Количество погибших в результате аварии поезда на Тайване возросло до 22

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 21:06
Фото: авария на Тайване (cna.com.tw)
Фото: авария на Тайване (cna.com.tw)

В результате аварии пострадал 171 человек

Количество жертв в результате аварии пассажирского поезда в уезде Илань на Тайване возросло до 22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели 22 человек. Кроме того, в результате аварии пострадал еще 171 человек.

По данным Министерства транспорта, среди погибших была 43-летняя американка. Ее госпитализировали в местную больницу.

Причина аварии выясняется.

Напомним, ранее в Марокко в результате аварии поезда возле Рабата 16 октября погибли по меньшей мере 7 человек, 80 пострадали. Как уточняют местные СМИ, поезд сошел с рельсов на полпути между Рабату и городом Кенитра, недалеко от города Сейл.

Напомним, 15 октября в Германии в результате столкновения поезда с фурой пострадали 17 человек, которые получили легкие травмы. Инцидент произошел в районе Боденского озера. До этого на аэродроме в немецкой федеральной земле Гессен самолет Cessna при посадке въехал в толпу людей, что привело к гибели не менее трех человек.

В Китае в результате крушения грузового судна пропали 11 человек На Тайване тысячи людей требуют независимости от Китая
Новости Украины Тайваньаварияпоезд Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь