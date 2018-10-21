Количество погибших в результате аварии поезда на Тайване возросло до 22

Фото: авария на Тайване (cna.com.tw)

В результате аварии пострадал 171 человек

Количество жертв в результате аварии пассажирского поезда в уезде Илань на Тайване возросло до 22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что на данный момент известно о гибели 22 человек. Кроме того, в результате аварии пострадал еще 171 человек.

По данным Министерства транспорта, среди погибших была 43-летняя американка. Ее госпитализировали в местную больницу.

Причина аварии выясняется.

Напомним, ранее в Марокко в результате аварии поезда возле Рабата 16 октября погибли по меньшей мере 7 человек, 80 пострадали. Как уточняют местные СМИ, поезд сошел с рельсов на полпути между Рабату и городом Кенитра, недалеко от города Сейл.

Напомним, 15 октября в Германии в результате столкновения поезда с фурой пострадали 17 человек, которые получили легкие травмы. Инцидент произошел в районе Боденского озера. До этого на аэродроме в немецкой федеральной земле Гессен самолет Cessna при посадке въехал в толпу людей, что привело к гибели не менее трех человек.