Опубликовано видео испытания новой крылатой ракеты и модернизированных С-125

Фото: испытания ракеты и ЗРК (twitter.com/Turchynov)

В Украине испытали новую крылатую ракету и модернизированные ЗРК С-125

В интернете опубликовано видео испытания новой крылатой ракеты "Нептун" и модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-125. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео на странице секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова на Youtube-канале.

Видео (youtube.com/user/turchynov)

Отметим, что государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВС Украины.

Как известно, новейшая украинская крылатая ракета от "ГККБ "Луч", которая входит в состав ГК "Укроборонпром", успешно прошла испытания на военном полигоне в Одесской области. "Укроборонпром" сообщает, что надводная цель была уничтожена на расстоянии 280 км, а для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация и специальный пункт на острове Змеиный.

Напомним, сегодня в ходе испытания ракеты секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готова к обороне Черноморского и Азовского побережья.