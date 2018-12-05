ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Опубліковано відео випробування нової крилатої ракети і модернізованих С-125

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 16:55
Опубліковано відео випробування нової крилатої ракети і модернізованих С-125
Фото: випробування ракети і ЗРК (twitter.com/Turchynov)

В Україні випробували нову крилату ракету і модернізовані ЗРК С-125

В інтернеті опубліковано відео випробування нової крилатої ракети "Нептун" і модернізованих зенітно-ракетних комплексів С-125. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео на сторінці секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова на Youtube-каналі.

Відео (youtube.com/user/turchynov)

Зазначимо, що державний концерн "Укроборонпром" готується до серійного виробництва крилатої ракети "Нептун" у разі прийняття на озброєння ЗС України.

Як відомо, новітня українська крилата ракета від "ГККБ "Луч", яка входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно пройшла випробування на військовому полігоні в Одеській області. "Укроборонпром" повідомляє, що надводна мета була знищена на відстані 280 км, а для перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була задіяна авіація і спеціальний пункт на острові Зміїний.

Нагадаємо, сьогодні в ході випробування ракети секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя.

 

Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя, - Турчинов Турчинов: на період воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права громадян
Новини України Олександр Турчиновиспытания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся