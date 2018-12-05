Опубліковано відео випробування нової крилатої ракети і модернізованих С-125

Фото: випробування ракети і ЗРК (twitter.com/Turchynov)

В Україні випробували нову крилату ракету і модернізовані ЗРК С-125

В інтернеті опубліковано відео випробування нової крилатої ракети "Нептун" і модернізованих зенітно-ракетних комплексів С-125. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео на сторінці секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова на Youtube-каналі.

Відео (youtube.com/user/turchynov)

Зазначимо, що державний концерн "Укроборонпром" готується до серійного виробництва крилатої ракети "Нептун" у разі прийняття на озброєння ЗС України.

Як відомо, новітня українська крилата ракета від "ГККБ "Луч", яка входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно пройшла випробування на військовому полігоні в Одеській області. "Укроборонпром" повідомляє, що надводна мета була знищена на відстані 280 км, а для перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була задіяна авіація і спеціальний пункт на острові Зміїний.

Нагадаємо, сьогодні в ході випробування ракети секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя.