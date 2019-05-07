Опубликовано видео эвакуации пилота из горящего самолета в Шереметьево

Фото: авария самолета в Шереметьево (web screenshot)

На видео видно, как из окна горящего самолета SSJ 100 выбирается пилот

На видеосервисе YouTube опубликовано видео, на котором видно, как из окна горящего самолета SSJ 100, который совершил аварийную посадку в Шереметьево в Москве, выбирается пилот. Видео опубликовал пользователь China Usen.

В описании видео указано, что это "свидетельства выжившего в катастрофе superjet 100 Олега Молчанова".

Видео (China Usen/YouTube)

Напомним, основной версией крушения самолета "Аэрофлота" в московском аэропорту Шереметьево названа ошибка пилотов.

Как известно, вечером 5 мая самолет Superjet 100-95, который выполнял рейс Москва-Мурманск, вскоре после взлета запросил экстренную посадку и загорелся в ходе аварийного приземления. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов.

Причиной возгорания могло стать разрушение задней стойки шасси, возникшее после трех ударов о взлетно-посадочную полосу. По данным других источников, причиной возврата самолета в аэропорт мог стать удар молнии.

На данный момент известно о 41 погибшем в результате инцидента.