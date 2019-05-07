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Опубліковано відео евакуації пілота з палаючого літака в Шереметьєво

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 15:51
Опубліковано відео евакуації пілота з палаючого літака в Шереметьєво
Фото: аварія літака в Шереметьєво (web screenshot)

На відео видно, як з вікна палаючого літака SSJ 100 вибирається пілот

На відеосервісі YouTube опубліковано відео, на якому видно, як з вікна палаючого літака SSJ 100, який скоїв аварійну посадку в Шереметьєво у Москві, вибирається пілот. Відео опублікував користувач China Usen.

В описі відео зазначено, що це "свідоцтва вижив в катастрофі superjet 100 Олега Молчанова".

Відео (China Usen/YouTube)

Нагадаємо, основною версією катастрофи літака "Аерофлоту" в московському аеропорту Шереметьєво названа помилка пілотів.

Як відомо, увечері 5 травня літак Superjet 100-95, який виконував рейс Москва-Мурманськ, незабаром після зльоту запросив екстрену посадку і загорівся в ході аварійного приземлення. На борту перебували 73 пасажири і п'ять членів екіпажу. Евакуація була проведена за допомогою надувних трапів.

Причиною загоряння могло стати руйнування задньої стійки шасі, яке виникло після трьох ударів об злітно-посадкову смугу. За даними інших джерел, причиною повернення літака в аеропорт міг стати удар блискавки.

На даний момент відомо про 41 загиблого в результаті інциденту.

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