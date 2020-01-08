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Опубликовано спутниковое фото последствий удара Ирана по военной базе США

Новости » В мире     08.01.2020 - 19:55
Опубликовано спутниковое фото последствий удара Ирана по военной базе США
Фото: американские войска в Ираке (twitter/evankokkinos97)

На фотографии видны поврежденные ударами ракет ангары и здания

В сети опубликовали спутниковую фотографию, на которой видны последствия ракетного удара, нанесенного Ираном по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Public Radio.

На фотографии, предоставленной компанией Planet и Институтом международных исследований Мидлбери в Монтерее, видны поврежденные ударами ракет ангары и здания.

В NPR отмечают, что, судя по фотографии, как минимум пять построек получили значительные повреждения.

"Некоторые из попаданий выглядят так, как будто ракета угодила в самое яблочко", - заявил аналитик Института Мидлбери Дэвид Шмерлер.

Опубликовано спутниковое фото последствий удара Ирана по военной базе СШАФото: карта обстрелов военных баз США в Ираке (Planet Labs Inc./Middlebury Institute)

Напомним, ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Иранское государственное телевидение также заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

После ракетного обстрела американской военной базы в Ираке президент США Дональд Трапм собрал экстренное совещание в Белом доме с советниками по безопасности. Участие в совещании принимали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.

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