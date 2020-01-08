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Опубліковано супутникове фото наслідків удару по Ірану військовій базі США

Новини » В світі     08.01.2020 - 19:55
Опубліковано супутникове фото наслідків удару по Ірану військовій базі США
Фото: американські війська в Іраку (twitter/evankokkinos97)

На фотографії видно пошкоджені ударами ракет ангари і будівлі

В мережі опублікували супутникову фотографію, на якій видно наслідки ракетного удару, нанесеного Іраном по військовій базі США Айн аль-Асад в іракській провінції Анбар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Public Radio.

На фотографії, наданої компанією Planet та Інститутом міжнародних досліджень Мидлбери в Монтереї, видно пошкоджені ударами ракет ангари і будівлі.

У NPR відзначають, що, судячи по фотографії, як мінімум п'ять будівель отримали значні пошкодження.

"Деякі з влучень виглядають так, як ніби ракета влучила в саме яблучко", - заявив аналітик Інституту Мидлбери Девід Шмерлер.

Опубліковано супутникове фото наслідків удару по Ірану військовій базі СШАОпубліковано супутникове фото наслідків удару по Ірану військовій базі СШАФото: карта обстрілу військових баз США в Іраку (Planet Labs Inc./Middlebury Institute)

Нагадаємо, вночі 7 січня по військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції.

Іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей у регіоні, за яким буде завдано удару, якщо Вашингтон зробить які-небудь заходи у відповідь.

Після ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку президент США Дональд Трапм зібрав екстрену нараду в Білому домі з радниками з безпеки. Участь в нараді брали держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.

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