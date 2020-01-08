США заранее перехватили информацию об ударе по базам в Ираке

Фото: американские войска в Ираке (twitter/evankokkinos97)

США предупредили свои войска об ударе

Соединенные Штаты Америки заранее перехватили информацию об ударе по двум базам в Ираке. Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что США предупредили свои войска об ударе.

Напомним, Корпус стражей исламской революции угрожает атаками внутри США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США могут нанести вред Ирану, но себе они нанесут вред, во много раз больший.

Ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.

Иранское государственное телевидение также заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

Также РБК-Украина писало, что после ракетного обстрела американской военной базы в Ираке президент США Дональд Трапм собрал экстренное совещание в Белом доме с советниками по безопасности. Участие в совещании принимали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.