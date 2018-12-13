Опубликовано решение о повышении тарифов на тепло и горячую воду для населения

Фото: коммунальные платежи (РБК-Украина)

Новые тарифы на тепловую энергию вступают в силу с 1 января 2019 года

Газета Кабинета министров Украины "Урядовый курьер" опубликовала 78 постановлений Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении тарифов на тепловую энергию, централизованное отопление и централизованное снабжение горячей водой. Об этом сообщает РБК-Украина со сслылкой на "Урядовый курьер".

"Урядовый курьер" в № 234 от 11 декабря 2018 опубликовал 78 постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку для потребностей населения, а также тарифы на услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой, оказываемые населению.

Отмечается, что новые тарифы на тепловую энергию вступают в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, НКРЭКУ обсудила повышение тарифов для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для населения на 22,7%.

Тариф для населения установят на уровне 964,19 гривен/Гкал. Для религиозных организаций тариф будет повышен на 105,8% до 984,12 гривен/Гкал. Однако для бюджетных организаций тариф будет снижен на 17,1% до 984,67, для других на 17,1% до 984,12 гривен. Отметим, что цены указаны без НДС.

Кроме того, НКРЭКУ на заседании 11 декабря изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии с 1 января 2019 года. Изменение тарифов связано в первую очередь с повышением цен на газ, "чтобы предприятия могли закупить топливо".