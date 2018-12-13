Опубліковано рішення про підвищення тарифів на тепло і гарячу воду для населення

Фото: комунальні платежі (РБК-Україна)

Нові тарифи на теплову енергію набирають чинності з 1 січня 2019 року

Газета Кабінету міністрів України "Урядовий кур'єр" опублікувала 78 постанов Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про встановлення тарифів на теплову енергію, централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий кур'єр".

"Урядовий кур'єр" № 234 від 11 грудня 2018 опублікував 78 постанов НКРЕКП про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, а також тарифи на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню.

Наголошується, що нові тарифи на теплову енергію набирають чинності з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо, НКРЕКП обговорила підвищення тарифів для комунального підприємства "Київтеплоенерго" на виробництво тепла для населення на 22,7%.

Тариф для населення встановлять на рівні 964,19 гривень/Гкал. Для релігійних організацій тариф буде підвищений на 105,8% до 984,12 гривень/Гкал. Однак для бюджетних організацій тариф буде знижено на 17,1% до 984,67, для інших на 17,1% до 984,12 гривень. Відзначимо, що ціни вказані без ПДВ.

Крім того, НКРЕКП на засіданні 11 грудня змінила тарифи на виробництво тепла для восьми виробників теплоенергії з 1 січня 2019 року. Зміна тарифів пов'язана в першу чергу з підвищенням цін на газ, "щоб підприємства могли закупити паливо".