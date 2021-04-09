Опубликовано постановление о выплатах ФОПам за карантин: кто получит помощь (список)

Кто может рассчитывать на помощь

Согласно тексту опубликованного документа, карантинные выплаты смогут получить те же самые предприниматели, которым помощь оказывалась во время зимнего локдауна. Правительство оставило перечень основных видов экономической деятельности, который действовал во время выплат в декабре-январе.

Однако помощь получат ФОПы не во всех зонах карантина. По 8 тысяч гривен смогут получить в регионе, где установлена "красная" зона карантина.

За выплатой можно обращаться в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня. Если же человек работает в регионе, в котором такие ограничения уже были ранее, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона.

Как получить помощь

Заявление на получение карантинных выплат можно сформировать и подать через веб-портал электронных услуг "Дия", а также с использованием мобильного приложения "Дия".

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.

Заявку можно будет подавать уже на следующей неделе.