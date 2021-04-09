Опублікована постанова про виплати ФОПам за карантин: хто отримає допомогу (список)

Хто може розраховувати на допомогу

Згідно з текстом опублікованого документу, карантинні виплати зможуть отримати ті ж самі підприємці, яким допомога надавалася під час зимового локдауну. Уряд залишив перелік основних видів економічної діяльності, який діяв під час виплат у грудні-січні.

Однак допомогу отримають ФОПи не у всіх зонах карантину. По 8 тисяч гривень зможуть отримати у регіоні, де встановлена "червона" зона карантину.

За виплатою можна звертатися протягом 30 днів із дня запровадження "червоного" рівня. Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності закону.

Як отримати допомогу

Заяву на отримання карантинних виплат можна сформувати та подати через веб-портал електронних послуг "Дія", а також з використанням мобільного застосунку "Дія".

У заяві потрібно вказати: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; адреса реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.

Заявку можна буде подавати вже наступного тижня.