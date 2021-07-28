Украина ужесточает правила въезда: что нужно для пересечения границы и КПВВ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

Отметим, новые правила начнут действовать через 7 дней с момента публикации постановления. По состоянию на 28 июля его еще нет на правительственном портале.

Фото: инфографика Минздрава (facebook.com/moz.ukr)

Новые правила пересечения границы Украины

Для иностранцев обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и один из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Если нет подтверждения полного курса вакцинации, то иностранный гражданин (кроме лиц до 18 лет) на въезде устанавливает приложение "Вдома". Далее он обязуется начать самоизоляцию через 72 часа, если в течение этого времени не получит отрицательный тест.

Для граждан Украины пересечение границы из любых стран беспрепятственно, если есть один из двух документов:

подтверждение полного курса вакцинации;

справка 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19.

Иностранцы с видом на жительство в Украине пересекают границу беспрепятственно при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19.

Если эти документы отсутствуют, то граждане и иностранцы с видом на жительство в Украине (кроме лиц до 18 лет и других категорий, определенных постановлением) должны установить приложение "Вдома". Также они обязуются через 72 часа начать самоизоляцию при отсутствии отрицательного теста на COVID-19.

Если нет возможности использовать приложение "Вдома", о человек должен будет находиться на обсервации.

Важно! Приложение "Вома" не контролирует и не ограничивает передвижение в первые 72 часа после пересечения границы. Приложение будет контролировать самоизоляцию с третьих суток или в случае положительного теста на COVID-19 методом ПЦР.

Обязательная двухнедельная самоизоляция для прибывших из России и Индии

Для всех невакцинированных, независимо от гражданства, которые прибыли из России или Индии и находились на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила пребывания на самоизоляции. В частности, для них будет установлена ​​обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.

Что с пересечением КПВВ

Для пересечения КПВВ при отсутствии документа, который подтверждает получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях или справки 063-О о первом прививки по курсу вакцинации от COVID-19 (кроме лиц до 18 лет), нужно сдать бесплатный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2