ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Опубліковано постанову про посилення в'їзду в Україну: коли почнуть діяти обмеження

Новость на русском →
Київ, Четвер 29 липня 2021 21:41
Опубліковано постанову про посилення в'їзду в Україну: коли почнуть діяти обмеження Фото: Кабінет міністрів посилить в'їзду в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів України оприлюднив внесені зміни до постанови № 1236 стосовно запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу. Згідно з нововведенням, в країні планують посилити правила в'їзду на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від Кабінету міністрів.

Внесенні зміни до постанови набирають чинності з 5 серпня поточного року.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України ограничение Карантин Коронавірус
NEWS
В замінованому автомобілі їхав перший замначальника СБУ в Луганській області, - джерело
В замінованому автомобілі їхав перший замначальника СБУ в Луганській області, - джерело
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так