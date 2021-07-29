Опубліковано постанову про посилення в'їзду в Україну: коли почнуть діяти обмеження
Фото: Кабінет міністрів посилить в'їзду в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів України оприлюднив внесені зміни до постанови № 1236 стосовно запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу. Згідно з нововведенням, в країні планують посилити правила в'їзду на територію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від Кабінету міністрів.
Внесенні зміни до постанови набирають чинності з 5 серпня поточного року.
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