Опубликовано оперативное видео из дела депутата Трубицына

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало оперативное видео из дела депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына ("Слуга народа"). Дело касается взяток за выигранные тендеры на торговые точки в столице

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.

"Собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают закулисье организации торговли в столице", - говорится в сообщении.

В частности, следствие опубликовало оперативное видео переговоров участников переговоров по делу Трубицына и еще пятерых чиновников.

Напомним, на прошлой неделе Высший антикоррупционный суд взял Трубицына под стражу с возможностью выйти под залог в 14,8 млн гривен. Также меры пресечения избраны еще четверым участникам схемы.

Фигурантов задержали на получении взятки в размере 1,26 млн гривен за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в Киеве. За свои "услуги" они просили почти 1,4 млн гривен в год.

Следствие считает, что, кроме Трубицына, к схеме были привлечены помощник депутата, директор коммунального предприятия и заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.