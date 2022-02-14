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Опубликовано оперативное видео из дела депутата Трубицына

Автор: Юлия Бойко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало оперативное видео из дела депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына ("Слуга народа"). Дело касается взяток за выигранные тендеры на торговые точки в столице

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.

В частности, следствие опубликовало оперативное видео переговоров участников переговоров по делу Трубицына и еще пятерых чиновников.

"Собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают закулисье организации торговли в столице", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Высший антикоррупционный суд взял Трубицына под стражу с возможностью выйти под залог в 14,8 млн гривен. Также меры пресечения избраны еще четверым участникам схемы.

Фигурантов задержали на получении взятки в размере 1,26 млн гривен за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в Киеве. За свои "услуги" они просили почти 1,4 млн гривен в год.

Следствие считает, что, кроме Трубицына, к схеме были привлечены помощник депутата, директор коммунального предприятия и заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.

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КиевсоветкоррупцияНАБУ