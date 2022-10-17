UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Опубліковано фото заводу, на якому збирають іранські дрони-камікадзе

Фото: опубліковано фото заводу, на якому збирають іранські дрони-камікадзе (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Аналітична компанія The Intel Lab опублікувала супутниковий знімок виробничих потужностей іранського підприємства Shahed Aviation Industries, на якому виробляють дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter компанії The Intel Lab.

Супутникове зображення вказує координати компанії. Він розташований на авіабазі Бадр в іранському місті Ісфаган. На знімку можна побачити майстерню, виробничі цехи, місце зберігання сировини, а також цех фінального складання дронів.

Крім того, на збільшених фрагментах кадру видно компоненти самих ударних дронів Shahed-136.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили дронами по Києву. Внаслідок атаки стався вибух у багатоповерхівці, відомо про чотирьох загиблих.

Загалом окупанти випустили по Україні 43 дрони-камікадзе. Обстріл також зафіксовано в Сумській та Дніпропетровській областях.

Вперше інформація про іранські дрони-камікадзе підтвердилася у вересні, коли Збройні сили збили такий дрон у районі Куп'янська Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІрандрониВторгнення Росії до України