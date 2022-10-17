Опубликовано фото завода, на котором собирают иранские дроны-камикадзе

Аналитическая компания The Intel Lab опубликовала спутниковый снимок производственных мощностей иранского предприятия Shahed Aviation Industries, на котором производят дроны-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании The Intel Lab.
Спутниковое изображение указывает координаты компании. Он расположен на авиабазе Бадр в иранском городе Исфаган. На снимке можно увидеть мастерскую, производственные цеха, место хранения сырья, а также цех финальной сборки дронов.
Кроме того, на увеличенных фрагментах кадра видны компоненты самих ударных дронов Shahed-136.
Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки произошел взрыв в многоэтажке, известно о четырех погибших.
Всего оккупанты выпустили по Украине 43 дрона-камикадзе. Обстрелы также зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.
Впервые информация об иранских дронах-камикадзе подтвердилась в сентябре, когда Вооруженные силы сбили такой дрон в районе Купянска Харьковской области.
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