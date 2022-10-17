Опубликовано фото завода, на котором собирают иранские дроны-камикадзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании The Intel Lab.

Спутниковое изображение указывает координаты компании. Он расположен на авиабазе Бадр в иранском городе Исфаган. На снимке можно увидеть мастерскую, производственные цеха, место хранения сырья, а также цех финальной сборки дронов.

Кроме того, на увеличенных фрагментах кадра видны компоненты самих ударных дронов Shahed-136.