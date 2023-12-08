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Опубліковані фото наслідків ракетної атаки під Києвом

Київ, П'ятниця 08 грудня 2023 11:36
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Опубліковані фото наслідків ракетної атаки під Києвом Фото: у поліції показали фото наслідків ракетної атаки під Києвом 8 грудня (t.me/policekyivregion)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські показали фото наслідків російської ракетної атаки на Київщину 8 грудня. Регіон прийняв на себе основний удар - всі цілі РФ були збиті на підльоті до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби. Постраждалих немає", - розповіли в поліції.

Як зазначили у відомстві, на місці події працюють поліцейські та вибухотехніки Київщини, рятувальники та представники газової служби.

"Правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки", - кажуть правоохоронці.

Обстріл України

Увечері російські війська атакували Україну дронами-камікадзе, 5 із 7 безпілотників збила ППО. Крім того, вночі окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Вже вранці 8 грудня російські війська запустили ракети з літаків стратегічної авіації, використавши 7 бортів Ту-95. Окупанти запустили 19 ракет, 14 з яких було збито, причому у самій столиці обійшлося без наслідків – ракети РФ були збиті на підльоті до Києва. В той же час в Павлоградському районі одна людина загинула, ще четверо поранені. Детальніше про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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