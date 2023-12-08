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Опубликованы фото последствий ракетной атаки под Киевом

Киев, Пятница 08 декабря 2023 11:36
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Опубликованы фото последствий ракетной атаки под Киевом Фото: в полиции показали фото последствий ракетной атаки под Киевом 8 декабря (t.me/policekyivregion)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские показали фото последствий российской ракетной атаки на Киевскую область 8 декабря. Регион принял на себя основной удар - все цели РФ были сбиты на подлете к столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"Силы противовоздушной обороны эффективно сработали. К сожалению, в результате атаки есть повреждения домов, транспортного средства, хозяйственных зданий и газовой трубы. Пострадавших нет", - рассказали в полиции.

Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работают полицейские и взрывотехники Киевской области, спасатели и представители газовой службы.

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки", - говорят правоохранители.

Обстрел Украины

Вечером российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе, 5 из 7 беспилотников сбила ПВО. Кроме того, ночью оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.

Уже утром 8 декабря российские войска запустили ракеты с самолетов стратегической авиации, использовав 7 бортов Ту-95. Оккупанты запустили 19 ракет, 14 из которых были сбиты, причем в самой столице обошлось без последствий - ракеты РФ были сбиты на подлете к Киеву. В то же время в Павлоградском районе один человек погиб, еще четверо ранены. Подробнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

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