Опубліковано фото наслідків нічної атаки на Київ

КМВА виклала фотографії наслідків ракетної атаки постраждалого мікрорайону Бортничі, Дарницького району Києва.

На знімках видно, що уламки ракет потрапили до приватної житлової будівлі, яка пошкоджена і з вибитими вікнами.

"Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи", - написали у адміністрації.

Фото: наслідки нічного обстрілу Києва (t.me/VA_Kyiv/3732)

Нічний обстріл Києва

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після - оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.

Уламки ракет впали на Дарницький та Голосіївський райони столиці. Є поранені.

Пізніше сили ППО повідомили, що збили 8 повітряних цілей над Києвом. Ракети летіли балістичною траєкторією.