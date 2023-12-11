ua en ru
Пн, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Опубліковано фото наслідків нічної атаки на Київ

Київ, Понеділок 11 грудня 2023 07:17
UA EN RU
Опубліковано фото наслідків нічної атаки на Київ Фото: опубліковано фото наслідків нічної атаки на Київ (t.me/VA_Kyiv/3732)
Автор: Владислав Прийменко

Вночі 11 грудня Київ зазнав російського ракетного обстрілу. У КМВА виклали фотографії наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

КМВА виклала фотографії наслідків ракетної атаки постраждалого мікрорайону Бортничі, Дарницького району Києва.

На знімках видно, що уламки ракет потрапили до приватної житлової будівлі, яка пошкоджена і з вибитими вікнами.

"Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи", - написали у адміністрації.

Фото: наслідки нічного обстрілу Києва (t.me/VA_Kyiv/3732)

Нічний обстріл Києва

Вночі 11 грудня у Києві пролунали вибухи, після - оголосили повітряну тривогу. Мешканці столиці почули щонайменше 10 вибухів.

Уламки ракет впали на Дарницький та Голосіївський райони столиці. Є поранені.

Пізніше сили ППО повідомили, що збили 8 повітряних цілей над Києвом. Ракети летіли балістичною траєкторією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ обстріл Києва
NEWS
Балістичні ракети та майже 20 "Шахедів": сили ППО знищили всі ворожі цілі
Балістичні ракети та майже 20 "Шахедів": сили ППО знищили всі ворожі цілі
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО