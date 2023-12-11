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Опубликованы фото последствий ночной атаки на Киев

Киев, Понедельник 11 декабря 2023 07:17
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Опубликованы фото последствий ночной атаки на Киев Фото: опубликованы фото последствий ночной атаки на Киев (t.me/VA_Kyiv/3732)
Автор: Владислав Прийменко

Ночью 11 декабря Киев подвергся российскому ракетному обстрелу. В КГВА выложили фотографии последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

КГВА выложила фотографии последствий ракетной атаки пострадавшего микрорайона Бортничи, Дарницкого района Киева.

На снимках видно, что обломки ракет попали в частное жилое здание, которое повреждено и с выбитыми окнами.

"Работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы", - написали в администрации

Фото: последствия ночного обстрела Киева (t.me/VA_Kyiv/3732)

Ночной обстрел Киева

Ночью 11 декабря в Киеве раздались взрывы, после - объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали не менее 10 взрывов.

Обломки ракет упали на Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Есть раненые.

Позже силы ПВО сообщили, что сбили 8 воздушных целей над Киевом. Ракеты летели по баллистической траектории.

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