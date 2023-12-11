Опубликованы фото последствий ночной атаки на Киев

КГВА выложила фотографии последствий ракетной атаки пострадавшего микрорайона Бортничи, Дарницкого района Киева.

На снимках видно, что обломки ракет попали в частное жилое здание, которое повреждено и с выбитыми окнами.

"Работают спасатели, взрывотехники, следственно-оперативные группы", - написали в администрации

Фото: последствия ночного обстрела Киева (t.me/VA_Kyiv/3732)

Ночной обстрел Киева

Ночью 11 декабря в Киеве раздались взрывы, после - объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали не менее 10 взрывов.

Обломки ракет упали на Дарницкий и Голосеевский районы столицы. Есть раненые.

Позже силы ПВО сообщили, что сбили 8 воздушных целей над Киевом. Ракеты летели по баллистической траектории.