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Опубликованы видео момента падения российского Ил-76 и последние слова экипажа

Среда 13 марта 2024 23:17
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Опубликованы видео момента падения российского Ил-76 и последние слова экипажа Архивное фото: Ил-76 (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские Telegram-каналы опубликовали видео момента падения 12 марта в Ивановской области РФ военно-транспортного самолета Ил-76. Также россияне публикуют доклад экипажа об инциденте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Судя по видео, перед самым падением самолет с горящим двигателем задел деревья, из-за чего его нос резко опустился вниз и самолет свалился на землю.

Последними словами экипажа, по данным источника канала, стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 упал в российском Иваново.

Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту находились 15 человек (8 членов экипажа и 7 пассажиров).

Россияне решили придумать несколько "причин" аварии. Речь идет о птице в двигателе и усталости металла.

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Авиакатастрофа ИЛ-76
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