Опубліковані фото збитої ворожої ракети у Київській області

У мережі з'явилися фотографії збитої сьогодні силами української протиповітряної оборони ворожої ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника поліції Київської області Андрія Небитова.
Частини ракети виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції під час об'їзду території поля.
Нагадаємо, що сьогодні російська армія знову вдалася до масованого удару територією України. На тлі атаки у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
Згодом стало відомо, що українські військові в небі Києва ліквідували дев'ять російських ракет, які окупанти сьогодні, 5 грудня, випустили під час повітряної тривоги.
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