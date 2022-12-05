Над Києвом сили ППО ліквідували 9 ракет

Українські військові у небі Києва ліквідували дев'ять російських ракет, які окупанти сьогодні, 5 грудня, випустили під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Повідомляється, що тільки одна ракета не була збита з тих, що влетіли до повітряного простору столиці. Точна інформація про збиті повітряні цілі уточнюється.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія знову вдалася до масованого удару територією України. На тлі атаки у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, раніше повідомлялося, що в Одесі та низці населених пунктів області повністю відсутнє водопостачання внаслідок знеструмлення системи.

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