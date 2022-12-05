Опубликованы фото сбитой вражеской ракеты в Киевской области

В сети появились фотографии сбитой сегодня силами украинской противовоздушной обороны вражеской ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова.
Части ракеты были обнаружены сотрудниками отдела реагирования патрульной полиции при объезде территории поля.
Напомним, что сегодня российская армия вновь прибегла к массированному удару по территории Украины. На фоне атаки в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Позже стало известно, что украинские военные в небе Киева ликвидировали девять российских ракет, которые оккупанты сегодня, 5 декабря, выпустили во время воздушной тревоги.
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