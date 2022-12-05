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Опубликованы фото сбитой вражеской ракеты в Киевской области

Фото: опубликованы фото сбитой вражеской ракеты в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Константин Широкун

В сети появились фотографии сбитой сегодня силами украинской противовоздушной обороны вражеской ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова.

Части ракеты были обнаружены сотрудниками отдела реагирования патрульной полиции при объезде территории поля.

Полицейские осмотрели место происшествия и зафиксировали последствия падения обезвреженной силами ПВО ракеты.

Напомним, что сегодня российская армия вновь прибегла к массированному удару по территории Украины. На фоне атаки в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что украинские военные в небе Киева ликвидировали девять российских ракет, которые оккупанты сегодня, 5 декабря, выпустили во время воздушной тревоги.

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ПВОКиевская область