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Опубліковані фото збитої ворожої ракети у Київській області

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Київ, Понеділок 05 грудня 2022 17:15
Опубліковані фото збитої ворожої ракети у Київській області Фото: опубліковано фото збитої ворожої ракети в Київській області (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Константин Широкун

У мережі з'явилися фотографії збитої сьогодні силами української протиповітряної оборони ворожої ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника поліції Київської області Андрія Небитова.

Частини ракети виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції під час об'їзду території поля.

Опубліковані фото збитої ворожої ракети у Київській області Поліцейські оглянули місце події та зафіксували наслідки падіння знешкодженої силами ППО ракети.

Опубліковані фото збитої ворожої ракети у Київській області

Нагадаємо, що сьогодні російська армія знову вдалася до масованого удару територією України. На тлі атаки у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Згодом стало відомо, що українські військові в небі Києва ліквідували дев'ять російських ракет, які окупанти сьогодні, 5 грудня, випустили під час повітряної тривоги.

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