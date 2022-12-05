Опубліковані фото збитої ворожої ракети у Київській області

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника поліції Київської області Андрія Небитова.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія знову вдалася до масованого удару територією України. На тлі атаки у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Згодом стало відомо, що українські військові в небі Києва ліквідували дев'ять російських ракет, які окупанти сьогодні, 5 грудня, випустили під час повітряної тривоги.

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