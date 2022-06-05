Опубликована карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по данным на вокресенье, 5 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского ведомства.

Согласно карте, украинские военные контратакуют на Херсонском, Харьковском, Изюмском направлениях. Также за последние сутки ВСУ контратаковали оккупантов в Северодонецке. Боольше всего сил оккупанты сосредоточили на Изюмском, Луганском и Донецком направлениях.

Как сообщалось, по данным Института изучения войны (ISW), российские войска, скорее всего, утратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

Также почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров. Оккупанты провели несколько неудачных штурмов.

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