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Опубліковано мапу бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті

Фото: російські окупанти в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні, за даними на неділю, 5 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британського відомства.

Згідно з картою, українські військові контратакують на Херсонському, Харківському, Ізюмському напрямках. Також за останню добу ЗСУ контратакували окупантів у Сєвєродонецьку. Найбільше сил окупанти зосередили на Ізюмському, Луганському та Донецькому напрямках.

Як повідомлялось, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, швидше за все, втратить свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення на Донеччині.

Також майже всю 35-ту загальновійськову армію РФ було знищено в Ізюмі через некомпетентних командирів. Окупанти провели кілька невдалих штурмів.

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Війна в Україні