Опубликована карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте

Согласно карте, украинские военные контратакуют на Херсонском, Харьковском, Изюмском направлениях. Также за последние сутки ВСУ контратаковали оккупантов в Северодонецке. Боольше всего сил оккупанты сосредоточили на Изюмском, Луганском и Донецком направлениях.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 June 2022



