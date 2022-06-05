Опубликована карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронте
Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по данным на вокресенье, 5 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского ведомства.
Согласно карте, украинские военные контратакуют на Херсонском, Харьковском, Изюмском направлениях. Также за последние сутки ВСУ контратаковали оккупантов в Северодонецке. Боольше всего сил оккупанты сосредоточили на Изюмском, Луганском и Донецком направлениях.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 5, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/9CGNlPbFYJ
#StandWithUkraine pic.twitter.com/phNiKuBNEa
Как сообщалось, по данным Института изучения войны (ISW), российские войска, скорее всего, утратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.
Также почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров. Оккупанты провели несколько неудачных штурмов.
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