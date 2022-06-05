Опубліковано мапу бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні, за даними на неділю, 5 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британського відомства.
Згідно з картою, українські військові контратакують на Херсонському, Харківському, Ізюмському напрямках. Також за останню добу ЗСУ контратакували окупантів у Сєвєродонецьку. Найбільше сил окупанти зосередили на Ізюмському, Луганському та Донецькому напрямках.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 5, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/9CGNlPbFYJ
#StandWithUkraine pic.twitter.com/phNiKuBNEa
Як повідомлялось, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, швидше за все, втратить свій наступальний потенціал у боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення на Донеччині.
Також майже всю 35-ту загальновійськову армію РФ було знищено в Ізюмі через некомпетентних командирів. Окупанти провели кілька невдалих штурмів.
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