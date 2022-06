Опубліковано мапу бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронті

Згідно з картою, українські військові контратакують на Херсонському, Харківському, Ізюмському напрямках. Також за останню добу ЗСУ контратакували окупантів у Сєвєродонецьку. Найбільше сил окупанти зосередили на Ізюмському, Луганському та Донецькому напрямках.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 June 2022



