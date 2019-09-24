Опубликован закон об уменьшении давления на бизнес

Законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес" во вторник, 24 сентября, опубликовали в издании "Голос Украины". Об этом свидетельствует публикация закона на сайте газеты.

В частности, предусматривается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым исключить статью 205 УК Украины, которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых существует запрет.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть уже в среду, 25 сентября.

Напомним, вчера глава государства подписал данный проект закона. Ранее, 20 сентября, законопроект подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада одобрила данный закон во втором чтении 18 сентября. Проект закона был определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный. За основу документ Рада приняла 10 сентября.

Так, в ходе заседания 6 сентября профильный правоохранительный комитет рекомендовал парламенту одобрить данный законопроект.