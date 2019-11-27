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Опубликован закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

Новости » Политика     27.11.2019 - 10:56
Опубликован закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств

Закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" опубликован в издании "Голос Украины" в среду, 27 ноября. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Так, документ усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

В частности, определяется, что приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее - от п пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности интернета, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если такие действия повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Напомним, 12 ноября Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №1152-1, который усиливает ответственность за фальсификацию лекарств.

Как писало РБК-Украина, 16 ноября законопроект одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Так, глава государства подписал проект закона 25 ноября.

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