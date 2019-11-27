Опубліковано закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Закон посилює покарання у вигляді позбавлення волі за фальсифікацію лікарських засобів

Закон "Про внесення змін до статті 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів" опубліковано у виданні "Голос України" в середу, 27 листопада. Закон набуде чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Так, документ посилює покарання у вигляді позбавлення волі за фальсифікацію лікарських засобів.

Зокрема, визначається, що придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років).

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я людини, а також виробництво фальсифікованих ліків караються позбавленням волі на строк від восьми до 10 років (раніше - від п'яти до восьми років) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Крім того, закон посилює відповідальність посадових осіб, діяльність яких безпосередньо пов'язана з обігом ліків. Так, поширення завідомо фальсифікованих ліків посадовою особою шляхом зловживання службовим становищем; медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних систем, зокрема інтернету, карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

У разі, якщо такі дії спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, вони караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна (до цього санкція за такі дії передбачала позбавлення волі на строк від 8 до 10 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна).

Нагадаємо, 12 листопада Верховна рада у другому читанні прийняла законопроект №1152-1, який посилює відповідальність за фальсифікацію ліків.

Як писало РБК-Україна, 16 листопада законопроект схвалив спікер ВР Дмитро Разумков і передав його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Так, глава держави підписав проект закону 25 листопада.