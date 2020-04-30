Опубликован закон о рынке земли

В четверг, 30 апреля, был обнародован закон о рынке земли. Об этом свидетельствует публикация закона в издании "Голос Украины".

Закон предусматривает:

документ вступит в действие с 1 июля 2021 года ;

; первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки;

после этого - следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут;

продажа иностранцам - после референдума.

При этом до 1 января 2024 года:

граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 га. Указанное ограничение не распространяется на земучастки, приобретенные в собственность гражданином до вступления в силу абзацем;

запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юрлиц земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земучастков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме перехода к банкам права собственности на земельные участки в качестве предмета залога, передачи земельных участков по наследству, обмена земельного участка на другой с одинаковой нормативной денежной оценкой, или если разница между нормативной денежной оценкой которых составляет не более 10% и отчуждение земельных участков для общественных нужд.

Документ предусматривает, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании Верховная рада рассмотрела и отклонила 13 постановлений об отмене закона о рынке земли.

Так, Окружной административный суд Киева просили запретить Разумкову совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

Подчеркнем, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.