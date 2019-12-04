Опубликован закон о размещении средств навигации на землях обороны

Закон об использовании земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения, принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы, в среду, 4 декабря, опубликован в издании "Голос Украины". Документ вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Согласно закону, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности военных частей и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения, принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения, с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны.

Ожидается, что реализация закона усовершенствует использование земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения, принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины. Также закон позволит снизить затраты на создание энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры при вводе в эксплуатацию новых средств.

Напомним, 3 декабря данный проект закона №0855 подписал глава государства Владимир Зеленский.

Так, Верховная рада 14 ноября одобрила изменения в закон "Об использовании земель обороны" для повышения эффективности использования выделенных участков. Такое решение поддержали 334 нардепа.