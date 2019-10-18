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Опубликован закон о разгрузке работы палаты Верховного суда

Новости » Политика    18.10.2019 - 12:29
Опубликован закон о разгрузке работы палаты Верховного суда
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Документ вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодекс

В пятницу, 18 октября, опубликован закон, который изменяет порядок передачи и сроков возврата административных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. в издании "Голос Украины". Документ вступит в силу в субботу, 19 октября.

Документ вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодекс, а также в кодекс административного судопроизводства в части, касающейся ограничения случаев передачи судебных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Также изменения касаются сроков возврата в суд первой инстанции административных дел после апелляционного и кассационного производства.

"Принятие этого закона поможет разгрузить работу Большой палаты Верховного суда, ведь документ сделает невозможным злоупотребления правом на обжалование судебных решений. Также это положительно повлияет на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод относительно обеспечения разумных сроков рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский подписал закон, который меняет порядок передачи и сроков возврата административных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Отметим, что в тот же день народные депутаты проголосовали за судебную реформу президента Владимира Зеленского во втором чтении.

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