Зеленский подписал закон о разгрузке работы палаты Верховного суда

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Закон вносит изменения касательно передачи дел не рассмотрение Большой палаты Верховного суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который изменяет порядок передачи и сроков возврата административных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что документ вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский процессуальный кодекс, а также в кодекс административного судопроизводства в части, касающейся ограничения случаев передачи судебных дел на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Также изменения касаются сроков возврата в суд первой инстанции административных дел после апелляционного и кассационного производства.

"Принятие этого закона поможет разгрузить работу Большой палаты Верховного суда, ведь документ сделает невозможным злоупотребления правом на обжалование судебных решений. Также это положительно повлияет на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод относительно обеспечения разумных сроков рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей. Согласно документу, единственным субъектом, который может претендовать на возмещение расходов при создании фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский одобрил закон об изменениях регламента Рады. Теперь предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению, могут вноситься лишь к тому тексту законопроекта, который был принят парламентом за основу.