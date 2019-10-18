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Опублікований закон про розвантаження роботи палати Верховного суду

Новини » Політика    18.10.2019 - 12:29
Опублікований закон про розвантаження роботи палати Верховного суду
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Документ вносить зміни в Господарський та Цивільний процесуальний кодекс

У п'ятницю, 18 жовтня, опублікований закон, який змінює порядок передачі та строків повернення адміністративних справ на розгляд Великої палати Верховного суду. у виданні "Голос України". Документ набуде чинності у суботу, 19 жовтня.

Документ вносить зміни в Господарський та Цивільний процесуальний кодекс, а також у кодекс адміністративного судочинства в частині, що стосується обмеження випадків передачі судових справ на розгляд Великої палати Верховного суду. Також зміни стосуються строків повернення до суду першої інстанції адміністративних справ після апеляційного та касаційного провадження.

"Ухвалення цього закону допоможе розвантажити роботу Великої палати Верховного суду, адже документ унеможливить зловживання правом на оскарження судових рішень. Також це позитивно вплине на дотримання Україною положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення розумних строків розгляду справи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює порядок передачі та строків повернення адміністративних справ на розгляд Великої палати Верховного суду.

Зазначимо, що у той же день народні депутати проголосували за судову реформу президента Володимира Зеленського у другому читанні.

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